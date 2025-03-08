На Украине узнали о прибытии наемников из Франции под видом волонтеров

Военэксперт Киселев: Французские наемникии едут на Украину под видом волонтеров

Подполью стало известно о прибытии большого числа наемников из Франции на Украину. Их обнаружили неподалеку от Красноармейска (украинское название — Покровск), они доставлены под видом волонтеров, отметил военный эксперт Виталий Киселев, передает ТАСС.

«Очень много французских наемников в южной и юго-западной частях Покровска, железнодорожных станций, которые находятся недалеко от Покровска. Там созданы перевалочные пункты», — уточнил военэксперт. По его словам, наемников привозят не открыто, а под видом гуманитарной помощи.

Киселев добавил, что иностранцы едут в зону конфликта группами по 5-7 человек. Как только на западе республики собирается достаточное число бойцов, их отправляют в Днепропетровскую область и потом распределяют по линии боевого соприкосновения. По его данным, наемники получают щедрое вознаграждение.