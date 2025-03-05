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14:58, 5 марта 2025Силовые структуры

Британского наемника отправили в колонию за вторжение в Курскую область

СК: Суд дал 19 лет британскому наемнику Андерсону за вторжение в Курскую область
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Уголовное дело против вторгшегося в Курск британского наемника направлено в суд

Кадр: Telegram-канал Следственного комитета Российской Федерации

Суд приговорил к 19 годам лишения свободы британского наемника Джеймса Скотта Риса Андерсона по делу о вторжении в Курскую область и совершении терактов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии признали виновным по статьям 205 («Теракт») и 359 («Наемничество») УК РФ. Первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Как установил суд, в ноябре 2024 года Андерсон незаконно вторгся на территорию Курской области в составе вооруженных формирований Украины. Там он за материальное вознаграждение совершал преступления против местных жителей.

Британец был задержан в ноябре 2024 года.

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