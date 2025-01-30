Уголовное дело против вторгшегося в Курск британского наемника направлено в суд

СК направил в суд дело наемника Джеймса Андерсона о вторжении в Курскую область

Во 2-й Западный окружной военный суд поступило уголовное дело в отношении гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джеймса Скотта Риса Андерсона, который обвиняется во вторжении в Курскую область. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По версии следствия, в середине ноября 2024 года наемник Андерсон незаконно пересек государственную границу России. На территории Курской области он за материальное вознаграждение совершал преступные действия против местных жителей с целью их устрашения.

Британец был задержан там же и заключен под стражу. Против него возбуждено и расследовано уголовное дело о совершении теракта и наемничестве.

