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12:40, 30 января 2025Силовые структуры

Уголовное дело против вторгшегося в Курск британского наемника направлено в суд

СК направил в суд дело наемника Джеймса Андерсона о вторжении в Курскую область
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Следственные действия по делу британского наемника Андерсона завершены

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Во 2-й Западный окружной военный суд поступило уголовное дело в отношении гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джеймса Скотта Риса Андерсона, который обвиняется во вторжении в Курскую область. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По версии следствия, в середине ноября 2024 года наемник Андерсон незаконно пересек государственную границу России. На территории Курской области он за материальное вознаграждение совершал преступные действия против местных жителей с целью их устрашения.

Британец был задержан там же и заключен под стражу. Против него возбуждено и расследовано уголовное дело о совершении теракта и наемничестве.

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