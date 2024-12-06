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12:35, 6 декабря 2024Силовые структуры

Британский наемник Андерсон предстанет перед судом по делу о вторжении в Курскую область

В Мариуполе Бастрыкину доложили о завершении расследования дела Андерсона
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Мариуполе главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину доложили о скором завершении расследования дела британского наемника Джеймса Скотта Риса Андерсона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным следствия, в ноябре британец в составе вооруженных формирований Украины незаконно пересек российскую границу и вторгся на территорию Курской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ о теракте и наемничестве.

На совещании в Мариуполе главе СКР было доложено, что в течение недели завершится расследование уголовного дела в отношении Андерсона.

Ранее сообщалось, что в Курской области попался британский наемник.

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