Британский наемник Андерсон предстанет перед судом по делу о вторжении в Курскую область

В Мариуполе Бастрыкину доложили о завершении расследования дела Андерсона

В Мариуполе главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину доложили о скором завершении расследования дела британского наемника Джеймса Скотта Риса Андерсона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным следствия, в ноябре британец в составе вооруженных формирований Украины незаконно пересек российскую границу и вторгся на территорию Курской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ о теракте и наемничестве.

На совещании в Мариуполе главе СКР было доложено, что в течение недели завершится расследование уголовного дела в отношении Андерсона.

Ранее сообщалось, что в Курской области попался британский наемник.