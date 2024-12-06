Британский наемник Андерсон предстанет перед судом по делу о вторжении в Курскую область

В Мариуполе главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину доложили о скором завершении расследования дела британского наемника Джеймса Скотта Риса Андерсона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.
По данным следствия, в ноябре британец в составе вооруженных формирований Украины незаконно пересек российскую границу и вторгся на территорию Курской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ о теракте и наемничестве.
На совещании в Мариуполе главе СКР было доложено, что в течение недели завершится расследование уголовного дела в отношении Андерсона.
Ранее сообщалось, что в Курской области попался британский наемник.