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13:22, 26 ноября 2024Силовые структуры

В Курской области попался британский наемник

Суд арестовал пойманного в Курской области наемника ВСУ из Британии Андерсона
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Ленинский районный суд Курска арестовал пойманного на российской территории наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Британии Джеймса Скотта Риса Андерсона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Курской области.

Постановление об избрании меры пресечения иностранцу было принято 25 ноября по ходатайству военных следователей. Слушания проходили в закрытом режиме.

По данным Следственного комитета (СК) России, в ноябре британец в составе вооруженных формирований Украины незаконно пересек российскую границу и вторгся на территорию Курской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ о теракте и наемничестве.

В суде отметили, что арестованный иностранец родом из города Банбери графства Оксфордшир.

25 ноября глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Лондон намерен оказать всяческую поддержку своему гражданину, подписавшему контракт с ВСУ и взятому в плен в Курской области.

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