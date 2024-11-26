В Курской области попался британский наемник

Ленинский районный суд Курска арестовал пойманного на российской территории наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Британии Джеймса Скотта Риса Андерсона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Курской области.
Постановление об избрании меры пресечения иностранцу было принято 25 ноября по ходатайству военных следователей. Слушания проходили в закрытом режиме.
По данным Следственного комитета (СК) России, в ноябре британец в составе вооруженных формирований Украины незаконно пересек российскую границу и вторгся на территорию Курской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ о теракте и наемничестве.
В суде отметили, что арестованный иностранец родом из города Банбери графства Оксфордшир.
25 ноября глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Лондон намерен оказать всяческую поддержку своему гражданину, подписавшему контракт с ВСУ и взятому в плен в Курской области.