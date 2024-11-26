В Курской области попался британский наемник

Суд арестовал пойманного в Курской области наемника ВСУ из Британии Андерсона

Ленинский районный суд Курска арестовал пойманного на российской территории наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Британии Джеймса Скотта Риса Андерсона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Курской области.

Постановление об избрании меры пресечения иностранцу было принято 25 ноября по ходатайству военных следователей. Слушания проходили в закрытом режиме.

По данным Следственного комитета (СК) России, в ноябре британец в составе вооруженных формирований Украины незаконно пересек российскую границу и вторгся на территорию Курской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ о теракте и наемничестве.

В суде отметили, что арестованный иностранец родом из города Банбери графства Оксфордшир.

25 ноября глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Лондон намерен оказать всяческую поддержку своему гражданину, подписавшему контракт с ВСУ и взятому в плен в Курской области.