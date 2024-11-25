Лондон пообещал позаботиться о попавшем в плен под Курском британском контрактнике ВСУ

Лондон окажет поддержку плененному под Курском британскому контрактнику ВСУ

Лондон намерен оказать всяческую поддержку британскому гражданину по имени Джеймс Скотт Рис Андерсон, подписавшему контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ) и плененному в Курской области, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми. Его слова передает телеканал Sky News.

«Мы сделаем все возможное, чтобы предоставить этому гражданину Великобритании всю возможную поддержку», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Ранее опубликовали видео с допросом Андерсона. Он рассказал, что ему 22 года, и он является уроженцем Великобритании. Британец подал заявку на сайте Иностранного легиона Украины после того, как его отец оказался в тюрьме, а сам он «все потерял». По его словам, он решил подписать контракт, поскольку ему было нечего терять.