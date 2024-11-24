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13:42, 24 ноября 2024Россия

В Курской области взяли в плен воевавшего за ВСУ британского наемника

В Курской области взяли в плен британского наемника Андерсона, воевавшего в ВСУ
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал ТРОЙКА

В Курской области российские военные взяли в плен иностранного наемника. Видео его допроса в воскресенье, 24 ноября, публикует Тelegram-канал «Тройка».

Как рассказал пленный, его зовут Джеймс Скотт Рис Андерсон, ему 22 года и он является уроженцем Великобритании. Наемник рассказал, что подал заявку на сайте Иностранного легиона Украины после того, как его отец оказался в тюрьме, а сам он «все потерял». По его словам, он решил стать наемником, поскольку ему было нечего терять. «Это была плохая идея», — оценил свое решение британец.

Андерсон рассказал, что на Украину попал через польский Краков, куда прилетел из Лондона. Позже он въехал на подконтрольную Киеву территорию через пропускной пункт Медыка.

22 ноября прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу гражданина Грузии Гелы Кахабришвили, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемника.

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