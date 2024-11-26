Британский наемник ВСУ Андерсон: у батальона «Арей» нет ни танков, ни БМП

Арестованный в Курской области британский наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Джеймс Скотт Рис Андерсон попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал RT в своем Telegram-канале.

На записи наемник рассказал, что у штурмового батальона ВСУ «Арей» нет ни танков, ни БМП, а только бронеавтомобили «Казак». По его словам, раньше он служил в армии Великобритании, на Украину приехал в качестве инструктора. Он сказал, что работал на полигоне, расположенном в 30 минутах езды от Кривого Рога. Там он обучал новобранцев ВСУ базовым военным навыкам.

Ранее сообщалось, что постановление об избрании ему меры пресечения было принято 25 ноября по ходатайству военных следователей. По данным следствия, в ноябре британец незаконно пересек российскую границу и вторгся на территорию Курской области в составе вооруженных формирований Украины. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ о теракте и наемничестве.