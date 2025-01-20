Следственные действия по делу британского наемника Андерсона завершены

СК завершил следственные действия по делу наемника Андерсона о вторжении в Курск

Британский наемник Андерсон предстанет перед судом по делу о вторжении в Курскую область

Начало событий в новости Британский наемник Андерсон предстанет перед судом по делу о вторжении в Курскую область

Следственные действия по уголовному делу в отношении британского наемника Джеймса Скотта Риса Андерсона, который вторгся в Курскую область, завершены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным СК, гражданин Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии обвиняется по статьям о наемничестве и совершении теракта. Сейчас он находится под стражей.

По версии следствия, в середине ноября 2024 года вооруженный Андерсон незаконно пересек государственную границу России и вторгся в Курскую область. На территории российского региона он совершал преступные действия против местных жителей с целью их устрашения.

