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11:54, 20 января 2025Силовые структуры

Следственные действия по делу британского наемника Андерсона завершены

СК завершил следственные действия по делу наемника Андерсона о вторжении в Курск
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Британский наемник Андерсон предстанет перед судом по делу о вторжении в Курскую область

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следственные действия по уголовному делу в отношении британского наемника Джеймса Скотта Риса Андерсона, который вторгся в Курскую область, завершены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным СК, гражданин Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии обвиняется по статьям о наемничестве и совершении теракта. Сейчас он находится под стражей.

По версии следствия, в середине ноября 2024 года вооруженный Андерсон незаконно пересек государственную границу России и вторгся в Курскую область. На территории российского региона он совершал преступные действия против местных жителей с целью их устрашения.

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