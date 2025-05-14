В Днепропетровской области приготовились к расширению районов эвакуации

В Днепропетровской области стали расширять районы принудительной эвакуации

Власти Днепропетровской области готовятся к расширению районов принудительной эвакуации. Об этом сообщил первый замглавы областной военной администрации Юрий Яндульский, передает РИА Новости.

Военная администрация также сообщила, что уже составлены соответствующие списки всех людей, которые проживают на эвакуируемых территориях, включая детей, людей с инвалидностью и людей пожилого возраста. Яндульский также рассказал, что администрация действует на упреждение опасности и готова развернуть эвакуацию при любых событиях. Он добавил, что из Межевской и Новопавловской общин, где ранее проживало около 400 детей, уже эвакуировали всех несовершеннолетних жителей.

Ранее курский оперштаб сообщил, что с 12 марта из освобожденных районов эвакуированы 797 человек. «Люди вывезены из 51 населенного пункта. В ПВР Курска и Курской области размещены 336 человек, к родственникам отправился 461 человек», — говорится в сообщении.

До этого лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс рассказал, что российские войска продолжают наступление на днепропетровском направлении. «За последнюю неделю в районе Успеновка — Надеждинка враг имеет продвижение, в том числе и в самих населенных пунктах», — сообщил он.