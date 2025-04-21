Раскрыто число эвакуированных из освобожденных районов Курской области

Курский оперштаб: С 12 марта из освобожденных районов эвакуированы 797 человек

С 12 марта из освобожденных районов Курской области эвакуировали 797 человек. Об этом сообщили в Telegram-канале курского оперштаба.

В числе вывезенных находятся 20 детей, подчеркнули в оперативном штабе.

«Люди вывезены из 51 населенного пункта. В ПВР Курска и Курской области размещены 336 человек, к родственникам отправился 461 человек», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали FPV-дронами мирных жителей при эвакуации из села Гуево в Курской области. Украинские войска также пытались дистанционного заминировать пути с помощью тяжелых беспилотников.