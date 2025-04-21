Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:11, 21 апреля 2025Россия

ВСУ атаковали FPV-дронами мирных жителей при эвакуации из Курской области

ТАСС: ВСУ атаковали FPV-дронами мирных жителей при эвакуации из Гуева
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали FPV-дронами мирных жителей при эвакуации из села Гуево в Курской области. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

Собеседники пояснили, что украинские войска также пытались дистанционного заминировать пути с помощью тяжелых беспилотников. Все устройства удалось сбить.

До этого стало известно, что украинские бойцы сразу после стрельбы из орудий, которые они выставляли между домов в селе Гуево, бежали в соседний подвал прятаться.

Еще раньше ВСУ во время оккупации села Гуево Суджанского района обстреляли из миномета местных жителей, хоронивших односельчанку. Отмечалось, что тогда над людьми завис беспилотник, который «явно корректировал действия ВСУ».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Папа Римский скончался

    Стало известно о возможности украинского ОТРК «Сапсан» получить ракеты НАТО

    Цыганова обвинила двух уехавших артистов в нападках на Россию

    Вице-президент США рассказал о своей последней встрече с Папой Римским

    Военблогер сообщил о новых атаках ВСУ в Белгородской области после окончания перемирия

    В России высказались об отношении Папы Римского Франциска к стране

    Повышенный скоростной режим восстановили на двух российских трассах

    Тиранившему дочерей россиянину посмертно огласили приговор по делу о насилии

    Демографическую ситуацию на Украине назвали критической

    Никас Сафронов рассказал о последней встрече с Папой Римским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости