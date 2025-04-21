ТАСС: ВСУ атаковали FPV-дронами мирных жителей при эвакуации из Гуева

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали FPV-дронами мирных жителей при эвакуации из села Гуево в Курской области. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

Собеседники пояснили, что украинские войска также пытались дистанционного заминировать пути с помощью тяжелых беспилотников. Все устройства удалось сбить.

До этого стало известно, что украинские бойцы сразу после стрельбы из орудий, которые они выставляли между домов в селе Гуево, бежали в соседний подвал прятаться.

Еще раньше ВСУ во время оккупации села Гуево Суджанского района обстреляли из миномета местных жителей, хоронивших односельчанку. Отмечалось, что тогда над людьми завис беспилотник, который «явно корректировал действия ВСУ».