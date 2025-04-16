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07:50, 16 апреля 2025Россия

Жительница Курской области рассказала о бежавших в погреб после стрельбы бойцах ВСУ

ТАСС: В Курской области бойцы ВСУ бежали в соседний погреб после стрельбы
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сразу после стрельбы из орудий, которые они выставляли между домов в курском селе Гуево, бежали в соседний подвал прятаться. Об этом рассказала местная жительница, ее слова передает ТАСС.

«Я спрашиваю у боевика ВСУ, что он ищет. А он отвечает, что ему нужен подвал. Я говорю: "А зачем он вам? Жечь нас будете?" Ответил, что нас наши и сожгут. Мы тогда не поняли, а потом они, оказывается, между дворами ставили орудия — зенитка или еще что-то, и стреляли», — рассказала женщина.

По ее словам, после того, как ВСУ начали прикрываться мирными жителями, односельчане и она сама обратились к священнослужителю Симеону за помощью. Мужчина спрятал жителей Гуево в одном из подвалов на территории церкви.

Ранее сообщалось, что ВСУ во время оккупации села Гуево Суджанского района Курской области обстреляли из миномета местных жителей, хоронивших односельчанку. Как уточнил местный житель, во время похорон украинские военные начали обстреливать людпй на кладбище. Над мирными жителями завис беспилотник, который «явно корректировал действия ВСУ».

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