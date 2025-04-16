Житель Курской области рассказал об обстреле со стороны ВСУ во время похорон

ВСУ из миномета обстреляли жителей Гуево Курской области во время похорон

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время оккупации села Гуево Суджанского района Курской области обстреляли из миномета местных жителей, хоронивших односельчанку. Об этом рассказал очевидец Михаил, пишет ТАСС.

Как уточнил местный житель, во время похорон украинские военные начали обстреливать гражданстких на кладбище. Над мирными жителями завис беспилотник, который «явно корректировал действия ВСУ». В 50 метрах от людей был прилет с миномета, добавил оцевидец.

Как уточнил Михаил, его односельчанин пытался дать понять ВСУ, что они гражданские. «После этого случая, когда нас обстреляли на кладбище, мы начали хоронить людей в огородах», — добавил свидетель.

Ранее в Курской области ВСУ за сутки потеряли до 190 военнослужащих и военную технику.