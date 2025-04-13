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13:47, 13 апреля 2025Россия

В Минобороны России раскрыли потери ВСУ в Курской области

Минобороны РФ: В Курской области ВСУ за сутки потеряли 190 военных, танк и БМП
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

В Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 190 военнослужащих и военную технику. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

При отражении попытки вторжения ВСУ на российскую территорию по состоянию на 13 апреля уничтожены личный состав, танк, БМП и бронемашина, 12 автомобилей. Также среди потерь противника реактивная система залпового огня БМ-21 «Град», 4 артиллерийских орудия и три миномета.

В военном ведомстве указали, что за время боевых действий в приграничном регионе России противник потерял 74 тысячи военнослужащих, 406 танков, 333 БМП, 302 бронетранспортера, 2265 бронемашин, 606 артиллерийских орудий, 54 пусковые установки РСЗО, из них 13 HIMARS и семь американских MLRS.

Подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение личному составу и технике ВСУ, включая бригаде спецназначения «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России).

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