Подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение личному составу и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая бригаде спецназначения «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России). Об
этом сообщило Минобороны России в своей сводке.
«Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"», — указано в сообщении.
Отмечается, что украинские войска потеряли до 295 военнослужащих, 17 автомобилей и три единицы полевой артиллерии. Также уничтожены склады боеприпасов и горючего.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России взяли под контроль населенный пункт Елизаветовка в Донецкой народной республике (ДНР). В ведомстве отметили, что заняли территорию военные из группировки «Центр».