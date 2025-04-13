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12:49, 13 апреля 2025Бывший СССР

Минобороны рассказало о поражении живой силы и техники бригады «Азов»

МО: Подразделения ВС России поразили технику и личный состав бригады «Азов»
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение личному составу и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая бригаде спецназначения «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России). Об
этом сообщило Минобороны России в своей сводке.

«Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"», — указано в сообщении.

Отмечается, что украинские войска потеряли до 295 военнослужащих, 17 автомобилей и три единицы полевой артиллерии. Также уничтожены склады боеприпасов и горючего.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России взяли под контроль населенный пункт Елизаветовка в Донецкой народной республике (ДНР). В ведомстве отметили, что заняли территорию военные из группировки «Центр».

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