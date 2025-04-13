Российская армия взяла под контроль Елизаветовку в ДНР

В Минобороны заявили о взятии под контроль Елизаветовки в ДНР военными РФ

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Елизаветовка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что заняли территорию военные из группировки «Центр».

По данным Минобороны, также удалось нанести поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новоэкономическое, Зверево, Котлино, Удачное, Алексеевка, Новопавловка, Красноармейск, Новосергеевка, Миролюбовка и Преображенка ДНР.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что украинская сторона потеряла более 435 военных, две боевые бронированные машины «Козак», семь пикапов и восемь орудий полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую американскую установку Paladin.