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22:45, 9 апреля 2025Бывший СССР

ВС России взяли под контроль населенный пункт в Сумской области

ВС России взяли под контроль населенный пункт Журавка в Сумской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Журавка и продолжили продвижение в сторону Локни в Сумской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Южный фронт».

«Российские войска освободили населенный пункт Журавка и продвинулись в сторону Локни в Сумской области», — говорится в сообщении.

Ранее главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что армия России начала наступление в Сумской и Харьковской областях. Он также предположил, что российское командование намерено создать буферную зону на севере Украины.

Позднее полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что наступление на Харьков и Сумы улучшит позицию России на переговорах.

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