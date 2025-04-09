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17:13, 9 апреля 2025Бывший СССР

В России назвали цель наступления на Харьков и Сумы

Матвийчук: Наступление на Харьков и Сумы усилит позиции России на переговорах
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Наступление России на Харьков и Сумы на севере Украины усилит позиции страны на переговорах. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, передает NEWS.RU.

«Предположу, что российское наступление в Харьковской и Сумской областях призвано усилить позиции Москвы на переговорах с Украиной — занять как можно больше территорий, особенно в Харьковской области», — отметил он.

Отставной офицер добавил, что целью наступления также является создание буферной зоны в Харьковской, Сумской и Черниговской областях Украины.

Ранее главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что армия России начала наступление в Сумской и Харьковской областях. Он также предположил, что российское командование намерено создать буферную зону на севере Украины.

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