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11:25, 9 апреля 2025Бывший СССР

Главком ВСУ заявил о наступлении российских войск еще на одном направлении

Главком ВСУ Сырский: ВС России начали наступление на Сумщине и Харьковщине
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout via Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что армия России начала наступление в Сумской и Харьковской областях. Его слова передает «УНИАН».

«Несмотря на все переговоры, которые идут, мы наблюдаем только увеличение интенсивности наступательных действий», — заявил Сырский. По его словам, число наступательных действий на этих направлениях увеличилось почти вдвое.

По его мнению, ВС России планируют создать в Харьковской, Сумской и Черниговской областях буферную зону.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что создание санитарного кордона в Сумской области является основной задачей Вооруженных сил Российской Федерации в регионе. По его словам, первой ступенью станет обеспечение безопасности населения, а второй — освобождение Сумской области.

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