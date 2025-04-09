Главком ВСУ заявил о наступлении российских войск еще на одном направлении

Главком ВСУ Сырский: ВС России начали наступление на Сумщине и Харьковщине

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что армия России начала наступление в Сумской и Харьковской областях. Его слова передает «УНИАН».

«Несмотря на все переговоры, которые идут, мы наблюдаем только увеличение интенсивности наступательных действий», — заявил Сырский. По его словам, число наступательных действий на этих направлениях увеличилось почти вдвое.

По его мнению, ВС России планируют создать в Харьковской, Сумской и Черниговской областях буферную зону.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что создание санитарного кордона в Сумской области является основной задачей Вооруженных сил Российской Федерации в регионе. По его словам, первой ступенью станет обеспечение безопасности населения, а второй — освобождение Сумской области.