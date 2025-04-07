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18:06, 7 апреля 2025Бывший СССР

Военный эксперт объяснил задачи продвижения в Сумскую область

Эксперт Кнутов: Основная задача ВС России в Сумской области — санитарный кордон
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Создание санитарного кордона в Сумской области является основной задачей Вооруженных сил Российской Федерации в регионе. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с изданием «Абзац».

«Основная задача наших войск в Сумской области — создание санитарного кордона. Фактически это блокировочная зона, которая не позволит противнику проникать в регионы РФ», — рассказал Кнутов.

По его словам, первой задачей станет обеспечение безопасности населения, а второй — освобождение Сумской области, а сама площадь буферной зоны будет зависеть от оружия, используемого Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Ранее военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков сообщил, что российские военные создают в Сумской области буферную зону для обеспечения безопасности приграничных территорий. По его словам, буферная зона должна будет обеспечить безопасность российских территорий и энергообъектов.

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