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14:06, 24 апреля 2025Бывший СССР

Боец ВСУ сообщил о продвижении российских войск на днепропетровском направлении

Лейтенант ВСУ с позывным Алекс сообщил о продвижении ВС РФ
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продолжают наступление на днепропетровском направлении. Об этом сообщил лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в своем Telegram-канале.

«За последнюю неделю в районе Успеновка — Надеждинка враг имеет продвижение, в том числе и в самих населенных пунктах», — сообщается в публикации.

По словам лейтенанта ВСУ, ВС России сосредотачивают усилия для движения к административной границе. 24 апреля начались штурмовые действия Вооруженных сил России с привлечением боевых машин пехоты (БМП), легкой авиационной техники (ЛАТ) и мотоциклов.

Ранее украинский ресурс DeepState опубликовал данные о продвижении армии России в направлении Днепропетровской области. Стало известно о взятии новых позиций в районе села Запорожье и села Котляровка.

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