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07:46, 17 апреля 2025Бывший СССР

На Украине сообщили о продвижении российских войск в направлении Днепропетровской области

DeepState сообщил о продвижении армии России под Покровском
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Стало известно, что российская армия продвигается под Покровском в направлении Днепропетровской области. Соответствующие данные опубликовал украинский ресурс DeepState в Telegram-канале.

Как уточняется в сообщении, солдаты армии России заняли новые позиции в районе двух населенных пунктов — села Запорожье и села Котляровка.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Калиново в Донецкой народной республике.

До этого под контроль российских солдат перешел населенный пункт Елизаветовка.

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