На Украине сообщили о продвижении российских войск в направлении Днепропетровской области

DeepState сообщил о продвижении армии России под Покровском

Стало известно, что российская армия продвигается под Покровском в направлении Днепропетровской области. Соответствующие данные опубликовал украинский ресурс DeepState в Telegram-канале.

Как уточняется в сообщении, солдаты армии России заняли новые позиции в районе двух населенных пунктов — села Запорожье и села Котляровка.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Калиново в Донецкой народной республике.

До этого под контроль российских солдат перешел населенный пункт Елизаветовка.