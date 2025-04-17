На Украине сообщили о продвижении российских войск в направлении Днепропетровской области

Стало известно, что российская армия продвигается под Покровском в направлении Днепропетровской области. Соответствующие данные опубликовал украинский ресурс DeepState в Telegram-канале.
Как уточняется в сообщении, солдаты армии России заняли новые позиции в районе двух населенных пунктов — села Запорожье и села Котляровка.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Калиново в Донецкой народной республике.
До этого под контроль российских солдат перешел населенный пункт Елизаветовка.