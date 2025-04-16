Минобороны заявило о контроле еще над одним населенным пунктом в ДНР

Минобороны: ВС России взяли под контроль населенный пункт Калиново в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над еще одним населенным пунктом в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что под контроль перешло Калиново в ДНР силами группировки войск «Юг». Она же нанесла поражение бригадам ВСУ, в результате чего суточные потери ВСУ в зоне ответственности Южной группировки войск составили до 310 военнослужащих.

В ходе боев ВСУ потеряли бронированную машину HMMWV и американский бронетранспортер Stryker, а также боевую бронированную машину «Козак». Кроме того, российские военные уничтожили пять орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

13 апреля оборонное ведомство сообщало, что российская армия взяла под контроль населенный пункт Елизаветовка в ДНР. Заняли территорию военные из группировки «Центр».