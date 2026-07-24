В России объяснили важность переговоров по вопросу Украины

Депутат Новиков: Переговоры — это способ отсрочить худшие сценарии

России нельзя ждать, рассчитывая на изменение позиции Запада, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что необходимо усиливаться экономически и в военном плане, а переговоры вести на всех уровнях — они нужны и для предотвращения войны, и для подготовки к ней, если та окажется неизбежной.

«Самая большая ошибка была бы в том, чтобы следовать формуле "чего нам ждать". Нам нельзя ждать. Если мы хотим выжить, развиваться и быть успешными, нужно усиливаться экономически, запускать механизмы роста, вкладывать деньги в человека, преодолевать социальный раскол. На этой базе нужно укреплять армию, вовремя видеть новые разработки и переориентировать ВПК. И тогда твоя позиция за столом переговоров будет гораздо более весомой», — пояснил депутат.

По его словам, прямо сегодня договориться со странами НАТО невозможно: их цель — победить Россию, и позиции непримиримы. Проекта соглашения, который бы устроил обе стороны, сейчас нет. Однако отказываться от переговорного процесса нельзя. Дипломатия, указал парламентарий, работает на разных уровнях, и чем больше контактов на рабочих уровнях, тем выше шансы, что недоверие будет сниматься, а позиции — проясняться.

Новиков напомнил, что НАТО неслучайно называют 2030 год как ориентир готовности к прямому столкновению. Они действительно готовятся, перестраивают промышленность и усиливают ВПК, чтобы переоснастить армии.

«Это не значит, что они обязательно начнут войну, но начнут, если почувствуют, что мы слабы. У нас тоже есть эти три-четыре-пять лет, и нельзя их потерять. Переговорный процесс — это способ отсрочить худшие сценарии, если к ним нужно подготовиться. Поэтому переговоры нужны и для того, чтобы войну предотвратить, и для того, чтобы лучше к ней подготовиться, если она окажется неизбежной», — заключил парламентарий.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предпочитает политический путь урегулирования, но ничего не может сделать в случае, если США разделяют оценки европейских лидеров и Украины о том, что договоренности саммита в Анкоридже похоронены. Лавров также напомнил, что президент Франции Эмманюэль Макрон публично заявил об отсутствии анкориджских договоренностей, а исполняющий обязанности главы МИД Украины Андрей Сибига сказал, что они похоронены.