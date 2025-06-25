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08:45, 25 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о проблемах ВСУ с укомплектованием корпуса для переброски под Харьков

ТАСС: ВСУ не смогли укомплектовать корпус для переброски под Харьков
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с проблемами при укомплектовании корпуса, который планировалось перебросить под Харьков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«ВСУ не смогли укомплектовать армейский корпус для переброски на харьковское направление», — заявил собеседник агентства.

Представитель силовых структур уточнил, что ранее штаб формируемого 16-го армейского корпуса ВСУ опубликовал список подразделений, которые должны войти в его состав. В их числе были 92-я отдельная штурмовая и 57-я отдельная мотопехотная бригады.

По словам собеседника агентства, изначально сформировать армейский корпус планировалось на базе 92-й штурмовой бригады. Однако в ней столкнулись с нехваткой личного состава. Говоря о 57-й отдельной мотопехотной бригаде, представитель силовых структур отметил, что в ней командиром является «протеже экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) полковник Евгений Солодаев». Включение данной бригады в состав армейского корпуса сведет к минимуму роль Солодаева.

Ранее стало известно о создании двух подразделений из бывших солдат ВСУ. Они появились в Донецкой народной республике.

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