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08:31, 25 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о создании двух подразделений из бывших солдат ВСУ

РИА Новости: В ДНР созданы два подразделения ВС России из бывших солдат ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) созданы два подразделения Вооруженных сил (ВС) России из бывших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказали вступившие в отряды бойцы.

«Солдаты… очень хотят освободить свою родину и пойти против режима [Владимира] Зеленского. Людям не нравится, что творится в нашей любимой стране», — боец отряда Александра Матросова с позывным Череп.

Как рассказал Череп, отряд Александра Матросова состоит из уроженцев Днепропетровской области, желающих присоединиться к ВС России. Он также указал на недовольство украинцев насильственной мобилизацией.

Боец с позывным Щука также сообщил о создании в ДНР отряда Мартына Пушкаря, набранного из воевавших на подконтрольных Киеву территории Запорожской области добровольцев. «При первой же возможности я вступил в отряд Мартына Пушкаря. Отряд создан относительно недавно», — добавил он.

Ранее военкоры рассказали о работе перешедших на сторону России бойцов ВСУ. Как сообщается, бойцы уничтожают технику Североатлантического альянса (НАТО) у Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР.

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