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08:34, 31 мая 2025Бывший СССР

Военкоры сообщили о работе перешедших на сторону России бойцов ВСУ

«РВ»: Перешедшие на сторону России бойцы ВСУ уничтожают технику НАТО у Покровска
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Global Look Press

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), перешедшие на сторону России, уничтожают технику Североатлантического альянса (НАТО) у Красноармейска (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Военкоры отметили, что в результате работы бойцов батальона имени Максима Кривоноса были уничтожены боевые бронемашины «Макс-Про» и «Хамви», пикап, БТР «М113» и октокоптеры. Также было нанесено поражение личному составу ВСУ.

Ранее российские бойцы ликвидировали пикап, который самоуверенно передвигался в светлое время суток. Автомобиль вычислили во время воздушной разведки и уничтожили вместе с личным составом.

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