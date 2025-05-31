РИА Новости: ВС России уничтожили в Красноармейске пикап ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России в ходе разведки в Красноармейске (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР) выявили и уничтожили пикап Вооруженных сил Украины (ВСУ), который самоуверенно передвигался в светлое время суток. Об этом рассказал оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным Тоха в беседе с РИА Новости.

«В ходе разведки по Красноармейску был обнаружен автомобиль противника днем, что очень удивительно для нас было. Противник поехал в светлое время суток, не стесняясь ничего, не боясь. Долго мы ждать не стали. И, конечно же, автомобиль был уничтожен вместе с личным составом», — добавил российский боец с позывным Хан.

Ранее координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал о срыве ротации ВСУ под Красноармейском и Димитровым (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике. По словам координатора подполья, в 3:30 и 3:40 также были поражены украинские военные объекты в подконтрольном Киеву Славянске.