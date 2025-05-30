Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:46, 30 мая 2025Бывший СССР

Подполье рассказало о срыве ротации ВСУ под Красноармейском

Лебедев: ВС России сорвали ротацию ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Lysianskyi / Press Service of the 127th Separate Brigade of the Territorial Defence of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) и Димитрова (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Белицкое, срыв ротации в направлении Покровск-Мирноград», — заявил подпольщик.

Лебедев рассказал об ударе ВС России по расположению ВСУ в городе Белицкое в ДНР в 2:38 мск 30 мая, а также в соседнем городе Доброполье в 2:42. По словам координатора подполья, в 3:30 и 3:40 также были поражены украинские военные объекты в подконтрольном Киеву Славянске.

Ранее источник в пророссийском подполье рассказал о последствиях попыток ВСУ сбить «Герани». По его словам, украинская ПВО начала сбивать беспилотники в непосредственной близости от цели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вдова убитого премьер-министра Японии встретилась с Путиным и прокатилась на его Aurus. Как на это отреагировали в Токио?

    Названы регионы России с высокой подростковой преступностью

    iPhone 16e подешевел в России

    Работающая в Госдуме москвичка едва не свела счеты с жизнью из-за еврейской колбасы

    В подполье рассказали про удары ВС России по Харькову

    Россиян предупредили о популярных аферах в домовых чатах

    Суд отказал в вызове Кожемяко по иску российского экс-депутата

    Подполье рассказало о срыве ротации ВСУ под Красноармейском

    В Европарламенте заявили о неизбежной победе России

    В России задумались об ограничении работы банковских карт для некоторых людей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости