Лебедев: ВС России сорвали ротацию ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова

Вооруженные силы (ВС) России сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) и Димитрова (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Белицкое, срыв ротации в направлении Покровск-Мирноград», — заявил подпольщик.

Лебедев рассказал об ударе ВС России по расположению ВСУ в городе Белицкое в ДНР в 2:38 мск 30 мая, а также в соседнем городе Доброполье в 2:42. По словам координатора подполья, в 3:30 и 3:40 также были поражены украинские военные объекты в подконтрольном Киеву Славянске.

Ранее источник в пророссийском подполье рассказал о последствиях попыток ВСУ сбить «Герани». По его словам, украинская ПВО начала сбивать беспилотники в непосредственной близости от цели.