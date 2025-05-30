Подполье: ВСУ стали чаще бить по гражданским объектам, пытаясь сбить «Герани»

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали чаще бить по гражданским объектам, пытаясь сбить беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Герань» Вооруженных сил (ВС) России. Об этом РИА Новости заявил источник в пророссийском подполье.

«В нескольких крупных городах Украины — Днепр, Сумы, Харьков — таким неточным огнем ВСУ по траектории полета "Герани" были повреждены жилые здания», — заявил собеседник агентства.

Источник РИА Новости рассказал о последствиях попыток ВСУ сбить «Герани» и указал тактический маневр российских БПЛА. По его словам, украинская ПВО начала сбивать беспилотники в непосредственной близости от цели из-за их способности менять траекторию и резко опускаться с большой высоты.

Ранее представители ВСУ признали в комментарии изданию Business Insider провал своей системы ПВО. По словам одного из бойцов ВСУ, становится все труднее сбивать российские БПЛА и с этой тенденцией невозможно бороться.