Business Insider: ПВО Украины не способна отражать атаки российских дронов

Противовоздушная оборона (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывает истощение своих возможностей и все меньше способна отражать атаки российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет газета Business Insider со ссылкой на представителей украинских воинских подразделений.

В частности, украинские военные сообщают, что армия России изменила тактику применения беспилотников, что также негативно сказывается на потенциале ВСУ. По словам одного из бойцов ВСУ, их становится все труднее сбивать и с этой тенденцией трудно что-либо поделать.

Тактика России в отношении беспилотников изменилась за последние несколько месяцев. Теперь она использует беспилотники на больших высотах, а также модифицированные модели, способные летать быстрее Business Insider

Также о растущих проблемах украинской системы ПВО пишет и британский журнал The Economist. Как отмечает в беседе с изданием украинский военнослужащий Денис Смажный, ВСУ все чаще используют истребители F-16, переданные Киеву странами Запада, против российских дронов.

«Украина прибегает к помощи вертолетов, истребителей F-16 и беспилотников-перехватчиков», — отметил он.

При этом, по информации журнала, Россия планирует увеличить производство дронов. По словам авторов материала, это позволит армии РФ атаковать ВСУ с применением тысячи дронов «целыми роями».

До 500 беспилотников в день Россия сможет в скором времени начать производить, по данным журнала The Economist

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У ВСУ заканчиваются запасы западных ракет

Как отмечает The Economist, главной проблемой украинской системы ПВО является истощение запасов западных ракет и отсутствие новых поставок из США. По данным издания, больше всего трудностей возникает с американскими пусковыми установками зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, которые составляют основу противовоздушной обороны.

В частности, Киев сейчас располагает восемью установками Patriot. Однако они часто получают повреждения и находятся в ремонте, из-за чего не могут постоянно использоваться в боевых действиях.

У Украины все еще есть шанс бороться с беспилотниками и крылатыми ракетами (...) Но в любой момент некоторые из них [ЗРК Patriot] получают повреждения и проходят ремонт The Economist

О схожей проблеме пишет и французская газета Le Monde со ссылкой на украинских военных. По их словам, у ВСУ закончились ракеты для батарей франко-итальянского производства SAMP-T. Кроме того, один из бойцов уточнил, что армия в течение последних полутора лет не получила ни одной ракеты для зенитных систем малой дальности Crotale.

«Чтобы противостоять растущему вызову, нам нужно гораздо больше систем [противовоздушной обороны] дальнего радиуса действия, таких как [американский] Patriot, [немецкий] Iris-T и [франко-итальянский] SAMP-T. Сейчас у нас ничего нет», — отметил собеседник издания.

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ВСУ не могут защищать Киев и Одессу

Растущие проблемы с противовоздушной обороной признали и ряд украинских спикеров публично. В частности, представитель командования Военно-воздушных сил (ВВС) Юрий Игнат заявил, что ВСУ не могут обеспечить оборону Киева с воздуха.

Вокруг Киева есть несколько дивизионов Patriot. Но они не могут обеспечить стопроцентную защиту от баллистических ракет Юрий Игнат представитель командования Военно-воздушных сил Украины

По словам Игната, ВСУ недостаточно обеспечены ракетами. А одна батарея покрывает радиус только 25 километров.

Также газета Le Monde сообщает и о проблемах вокруг Одессы. Украинские военные признают, что защита неба над городом-портом становится все более затруднительной из-за усовершенствованных дронов.

«Тенденция плохая (...) С января их аппараты летают на высоте от 2 до 3 тысяч метров над уровнем моря вместо прежних 200 метров. Мы больше не можем достать их нашими пушками», — отметил один из военнослужащих. При этом он подчеркнул, что географические особенности Одессы затрудняют эффективное размещение антенн и использование авиации.

При этом, по мнению западных аналитиков, бреши в противовоздушной обороне Одессы имеют негативные последствия для всей Украины и ее военного потенциала. Как отмечает американский журнал Military Watch Magazine (MWM), ракетные удары России сократят поставки оружия стран НАТО Киеву по морю из Румынии, так как ВСУ не смогут гарантировать их защиту.

Поставки военного оборудования на Украину по морю значительно более уязвимы для российских ракетных ударов и ударов беспилотников, и в ближайшие месяцы они могут сократиться Military Watch Magazine

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На Украине ожидают крупное наступление России

Как пишет газета The Financial Times (FT) со ссылкой на украинских чиновников, Киев опасается крупного наступления ВС России в течение лета после массированных ударов по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и инфраструктуры.

Всплеск российских ракетных и беспилотных атак в минувшие выходные может стать начальной фазой более широкой стратегии The Financial Times

Собеседники издания также выразили опасения из-за роста производства и применения БПЛА. По мнению Киева, Москва в настоящий момент накапливает резервы и усиливает давление на растянутую систему противовоздушной обороны.

Украинские чиновники также предположили, что подобные массированные удары якобы являются частью подготовки масштабного наступления по всей линии фронта.

Украина перестала быть приоритетом США

Как пишет The Economist, причиной снижения боеспособности системы ПВО стала политика текущей администрации президента США Дональда Трампа, для которого украинский конфликт не является основным приоритетом национальной безопасности.

В частности, для него Киев превратился из основного направления по поставкам вооружений лишь в одного из потенциальных покупателей продукции американского ВПК.

Эту информацию также подтверждает и газета The Washington Post (WP). По данным европейских источников, США больше не хотят бесплатно передавать Украине комплексы Patriot. Формальной причиной такого решения называется подготовка Вашингтона к якобы возможному удару со стороны Ирана.

По словам высокопоставленного украинского чиновника, украинская сторона не ожидает, что Соединенные Штаты заблокируют продажу будущих систем ПВО, но понимает, что Белый дом «не отдаст их бесплатно».

Сам Трамп на фоне неспособности ВСУ сбивать российские ракеты и беспилотники лишь пригрозил Москве санкциями. При этом он одновременно раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, указав, что все его слова лишь создают новые проблемы Киеву.

Как отметил профессор факультета глобальных перспектив Университета Кертина в Австралии Джо Сиракуса, такие высказывания президента Соединенных Штатов на фоне снижающихся поставок вооружений говорят о желании выйти из урегулирования конфликта.

«Зеленский знает, что он не может вернуться к американцам за какой-либо помощью, поэтому мне совершенно ясно, что Дональд Трамп умыл руки в отношении Украины», — указал политолог.