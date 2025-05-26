США не захотели бесплатно передавать Украине Patriot

WP: США не хотят бесплатно передавать Украине комплексы Patriot

США не хотят бесплатно передавать Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, однако готовы их продать. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Украина все больше обеспокоена необходимостью закупки большего количества систем ПВО Patriot американского производства, поскольку запасы, отправленные при администрации [бывшего президента США Джо] Байдена, истощаются, а новая администрация не желает отправлять больше систем», — говорится в материале.

По словам одного европейского дипломата в Киеве, американский производитель Raytheon все еще находится в процессе расширения своих производственных линий, чтобы удовлетворить спрос после 2022 года. «США необходимо сохранить определенное количество для собственной обороны на случай нападения со стороны Ирана или другого противника», — сказал он.

Однако в Киеве считают, что администрация президента США Дональда Трампа будет готова продать стране больше Patriots, а не отправлять их в качестве помощи, как это делала предыдущая администрация. Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что не ожидает, что Вашингтон заблокирует продажу будущих систем ПВО Украине, но понимает, что Белый дом «не отдаст их бесплатно».

Ранее стало известно, что союзники по НАТО в течение нескольких недель безуспешно ведут переговоры по отправке дополнительной системы Patriot на Украину. Уточнялось, что они пытаются найти дополнительный Patriot в Европе, однако европейские чиновники заявляют, что обсуждения результатов не принесли.