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14:10, 26 мая 2025Мир

НАТО не смогло найти еще один Patriot для Украины

WP: Союзники по НАТО несколько недель не могут найти Patriot для Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Союзники по НАТО в течение нескольких недель безуспешно ведут переговоры по отправке дополнительной системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на Украину. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Washington Post (WP).

«Ведутся дискуссии типа: "Мы можем отдать эту, но тогда хотим новую по более низкой цене"», — сказал один из собеседников издания.

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По словам источников, союзники по НАТО пытаются найти дополнительный Patriot в Европе, однако европейские чиновники заявляют, что обсуждения результатов не принесли.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие американских поставок Patriot Украине.

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