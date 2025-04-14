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12:01, 14 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский возмутился дефицитом систем ПВО Patriot из-за Израиля

Зеленский пожаловался на отсутствие поставок США систем ПВО Patriot
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие поставок США в пользу Киева систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом он рассказал во время интервью в программе «60 Minutes» на телеканале CBS.

Зеленский заявил о непонимании того факта, что Киев не может договориться с Вашингтоном о дополнительных системах Patriot. По его словам, такая возможность была на на юбилейном саммите НАТО в июле 2024 года.

«США говорят, что нет такой возможности, в то же время они передают такие системы, например, Израилю», — подытожил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский раскрыл потери украинской армии. По его информации, Вооруженные силы Украины потеряли около 100 тысяч бойцов с начала конфликта.

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