Зеленский раскрыл потери ВСУ

Зеленский: ВСУ потеряли около 100 тысяч военнослужащих

Вооруженные силы Украины (ВСУ) безвозвратно потеряли около 100 тысяч военнослужащих с 2022 года. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский во время интервью в программе «60 Minutes» на телеканале CBS.

«Потери составляют до 100 000 украинских солдат», — заявил Зеленский. Точное число украинский лидер не стал говорить.

2 апреля Минобороны России сообщили, что потери ВСУ только с начала 2025 года почти достигли 140 тысяч человек. Уточняется, что в период с 1 января по 1 апреля 2025 года украинская армия потеряли 138 545 солдат.

До этого Генштаб Вооруженных сил (ВС) России сообщал, что за 2024 год потери ВСУ составили 590 тысяч человек.