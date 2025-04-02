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03:21, 2 апреля 2025Бывший СССР

Стали известны потери ВСУ с начала года

С начала 2025 года ВСУ потеряли более 138 тысяч человек
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала 2025 года почти достигли 140 тысяч человек. Это следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Министерства обороны России.

Как сообщает агентство, в период с 1 января по 1 апреля 2025 года ВСУ потеряли 138 545 солдат.

В середине февраля Генштаб ВС России сообщал, что за 2024 год потери украинской армии составили 590 тысяч человек. При этом, по данным российского Минобороны, с начала вторжения ВСУ в Курскую область противник потерял более 61 тысячи военных.

Ранее офицер ВСУ назвал вторжение в Курскую область провалом.

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