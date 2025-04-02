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00:19, 2 апреля 2025Бывший СССР

В ВСУ назвали провалом вторжение в Курскую область

Офицер ВСУ Козел назвал провалом вторжение ВСУ в Курскую область
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Козел в эфире украинского «Пятого канала» назвал провалом вторжение в Курскую область.

«Курская операция на данном этапе провальная. Почему? Она была бы успешной, если бы не шесть месяцев, а два месяца», — подчеркнул военнослужащий.

Он отметил, что вторжение могло принести Киеву краткосрочные политические дивиденды в случае быстрого вывода войск с этой территории, однако операция затянулась, ВСУ понесли потери личного состава и техники и отступили, не добившись результатов, при этом ослабив свои позиции в Донбассе.

Козел добавил, что действия украинской армии в Курской области были приоритетными для руководства республики, все военные и техника шли в основном на это направление, из-за чего страдал весь восточный фронт.

Ранее стало известно, что в Курской области под контролем Вооруженных сил Украины остались два населенных пункта — Олешня и Горналь. Отмечается, что под контролем противника находится достаточно узкая полоса приграничных территорий.

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