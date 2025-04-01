Под контролем ВСУ в Курской области остаются Олешня и Горналь

В Курской области под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) остались два населенных пункта — Олешня и Горналь. Об этом сообщил Telegram-канал «Рыбарь».

По его информации, под контролем противника находится достаточно узкая полоса приграничных территорий. К занятым населенным пунктам приближаются российские военные, подчеркивается в сообщении.

«На южном фланге тем временем продолжаются бои за Гуево, где ВС РФ формировали реку Псел, продвинувшись со стороны Куриловки. Местность здесь характеризуется сложным рельефом и наличием обширных лесных массивов, что играет на руку и противнику, и наступающим российским войскам», — говорится в сообщении.

Кроме того, ВС России ведут бои на рубеже Владимировка — Журавка — Басовка в Сумской области. Таким образом российские военные пытаются продавить оборону противника в Сумской области.

Последний раз о контроле России над населенным пунктом в Курской области Минобороны сообщало 28 марта — тогда удалось освободить Гоголевку. Впоследствии данных о новых территориях, над которым был восстановлен контроль, не приводилось.