В Минобороны России подтвердили освобождение еще одного населенного пункта под Курском

Минобороны России: В Курской области освобожден населенный пункт Гоголевка

В Курской области бойцы подразделений российских войск «Север» освободили населенный пункт Гоголевка. Информацию об этом подтвердили журналистам в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в регионе.

В ведомстве добавили, что российские бойцы нанесли поражение формированиям пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе сел Горналь и Гуево, а также возле хутора Олешня.

В Минобороны подчеркнули, что за сутки Киев потерял на курском направлении более 320 военнослужащих, пять боевых бронемашин, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия, два квадроцикла и станцию радиоэлектронной разведки. Кроме того, уничтожены три пункта управления беспилотниками.

Об освобождении Гоголевки от подразделений ВСУ стало известно утром 28 марта. Также сообщалось, что российские войска отбросили ВСУ из лесных массивов северо-восточнее и восточнее Гуева. В самом селе также идут столкновения — мотострелки Вооруженных сил России вступили в в бой с наиболее подготовленными частями сил специальных операций ВСУ.