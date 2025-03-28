ВС России освободили Гоголевку в Суджанском районе Курской области

Вооруженные силы (ВС) Росси освободили населенный пункт Гоголевка в Курской области, который находится у границы с Сумской областью Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», близкий к группировке войск «Север».

«Также наши войска продвигаются и на других участках: враг отброшен из лесных массивов северо-восточнее и восточнее Гуево, западная часть Басовки (Сумская область) полностью под контролем Северян», — говорится в сообщении.

Утром в пятницу, 28 марта, сообщалось, что на окраине юго-западной окраине Гоголевки остаются разрозненные группы ВСУ, которые испытывают дефицит в боеприпасах и продовольствии. В силовых структурах поясняли, что при освобождении приграничных районов российские военные действуют планомерно, чтобы сохранить жизни личного состава.