Стало известно о разрозненных группах ВСУ у границы в Курской области

ТАСС: На окраине Гоголевки в Курской области остаются разрозненные группы ВСУ

На окраине населеннного пункта Гоголевка в Курской области, который находится у границы с Украиной, остаются разрознненные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«На юго-западной окраине Гоголевки остаются разрозненные группы противника, которые испытывают дефицит в боеприпасах и продовольствии», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что российские военные действуют планомерно при освобождении приграничья, чтобы сохранить жизни личного состава.

Ранее сообщалось, что ВСУ сами заминировали часть местности близ Гоголевки и тем самым лишили оставшиеся в населенном пункте подразделения шанса на эвакуацию в Сумскую область Украины. Продвижение России в районе Гоголевки привело к тому, что разрозненные подразделения ВСУ оказались отрезаны от своих сослуживцев.