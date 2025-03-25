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08:08, 25 марта 2025Россия

Армия России начала выбивать ВСУ у погранперехода «Суджа»

Армия России начала выбивать подразделения ВСУ у погранперехода под Суджей
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Russian Defense Ministry / XinHua / Global Look Press

Бойцы Российской армии начали выбивать подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области возле погранперехода «Суджа». Об этом источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС.

«На сумском направлении бойцы выбивают ВСУ с нашей земли в районе погранперехода "Суджа", восстанавливая контроль над ключевым участком государственной границы в регионе. Единственный шанс для ВСУ сохранить свою жизнь — сдаться в плен», — сообщил он.

Собеседник агентства также отметил, что продвижение армии России в районе Гоголевки привело к тому, что разрозненные подразделения ВСУ оказались отрезаны от своих сослуживцев в Сумской области.

Ранее военкор Александр Сладков показал на видео забытое солдатами ВСУ в Судже сало. «Классика», — прокомментировал уведенное военкор.

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