Армия России начала выбивать подразделения ВСУ у погранперехода под Суджей

Бойцы Российской армии начали выбивать подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области возле погранперехода «Суджа». Об этом источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС.

«На сумском направлении бойцы выбивают ВСУ с нашей земли в районе погранперехода "Суджа", восстанавливая контроль над ключевым участком государственной границы в регионе. Единственный шанс для ВСУ сохранить свою жизнь — сдаться в плен», — сообщил он.

Собеседник агентства также отметил, что продвижение армии России в районе Гоголевки привело к тому, что разрозненные подразделения ВСУ оказались отрезаны от своих сослуживцев в Сумской области.

Ранее военкор Александр Сладков показал на видео забытое солдатами ВСУ в Судже сало. «Классика», — прокомментировал уведенное военкор.