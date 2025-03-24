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18:38, 24 марта 2025Россия

Военкор показал на видео забытое солдатами ВСУ в Судже сало

Военкор Сладков показал сало, забытое в Судже бойцами ВСУ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Сладков+»

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили в Судже Курской области сало. Его показал на видео военкор Александр Сладков в Telegram.

Он показал трехлитровую банку, заполненную кусками сала. «Классика», — прокомментировал уведенное военкор.

По словам Сладкова, российские бойцы находят сало практически на каждой освобожденной позиции. Также он продемонстрировал найденные украинские сухие пайки. Пробовать их бойцам военкор не рекомендует. «Могут быть отравлены», — сказал он.

Тем временем российские подразделения завершают освобождение Курской области от ВСУ. 24 марта сразу несколько Telegram-каналов сообщили о боях вблизи таможенного пункта «Суджа» на границе с Сумской областью Украины. При этом часть украинских солдат оказалась блокирована в курском приграничье, лишив себя возможного пути отхода.

ЖЗЛ
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