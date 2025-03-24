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17:06, 24 марта 2025Россия

Российские войска ведут бои за пропускной пункт Суджа. ВСУ окружены, их вытесняют к границе

ВС России ведут бои с ВСУ у пропускного пункта «Суджа» под Курском
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вооруженные силы (ВС) России ведут бои близ таможенного пункта Суджа на границе с Сумской областью. По данным ряда Telegram-каналов, украинские войска активно вытесняются к границе.

Telegram-канал «Военндело» пишет, что противник окружен и оказывает сопротивление. Канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север», отмечает, что российские войска продолжают восстанавливать контроль над большей частью государственной границы. В свою очередь, военблогер Юрий Подоляка указывает, что на курско-сумском пограничье ВС РФ постепенно усиливают давление на противника и сегодня с утра вышли к ППП «Суджа» с севера.

Подоляка уточнил, что успех здесь поставит части Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южной окраине Гоголевки и в Олешне «в очень невыгодное оперативное положение, что приведет к быстрому их откату за линию государственной границы». По его словам, украинские военные лишь пытаются оттянуть полное выбивание из Курской области.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Часть солдат ВСУ потеряла последний шанс выйти из Курской области

Как сообщили в силовых структурах, ВСУ заминировали часть местности близ населенного пункта и тем самым лишили оставшиеся в Гоголевке подразделения шанса на эвакуацию в Сумскую область.

До этого стало известно, что ВСУ пытаются подвезти резервы в Суджанский район Курской области. В группировке войск «Север» рассказали, что украинские солдаты заранее накопили резервы на территории Сумской области, где сейчас сосредоточены личный состав и склады с боеприпасами. Противник пытается подвезти резервы через лесные массивы под Суджей, но ему удается доставить лишь малую их часть, поскольку российские военнослужащие ведут огневой контроль путей подвоза.

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Военный заявил о крайне тяжелом положении ВСУ в Курской области

Как рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, идут очень жестокие бои на оставшихся территориях, «противник идет во все тяжкие». ВСУ пытаются отвлечь российских военных, предпринимая попытки вторжения в Белгородскую область, но, как заметил Дандыкин, успеха в этом направлении достичь не удается.

«Если украинцы не сдадутся, их судьба предрешена. Конечно, местность позволяет им сопротивляться еще какое-то время, может, какие-то боеприпасы им сбрасывают с дронов», — порассуждал военный эксперт.

Также стало известно, что в ВСУ мобилизованным солдатам угрожают за отступление из Курской области. Оставшимся в суджанском приграничье насильно мобилизованным в ВСУ из 80-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад командование запретило отступать в Сумскую область, сообщили в силовых структурах. Им грозят заградительным огнем и репрессиями.

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