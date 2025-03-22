В России рассказали об угрозах солдатам ВСУ за отступление из Курской области

ТАСС: Бойцам ВСУ угрожали репрессиями за отступление из Курской области

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) мобилизованным солдатам угрожают репрессиями за отступление из Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей российских силовых структур.

«Оставшимся в суджанском приграничье насильно мобилизованным в ВСУ из 80-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад командование запретило отступать в Сумскую область», — рассказали журналистам агентства.

Согласно данным сообщениям, отступающим военнослужащим угрожают заградительным огнем и репрессиями.

Тем не менее на данный момент отход ВСУ из Курской области все равно продолжается. 21 марта Министерство обороны РФ сообщило об освобождении еще трех населенных пунктов региона. Речь идет о селах Гоголевка и Горналь, а также хуторе Олешня.