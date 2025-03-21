Российские войска за сутки освободили три населенных пункта в Курской области

Минобороны отчиталось об освобождении трех населенных пунктов в Курской области

Российские войска за сутки освободили три населенных пункта в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селах Гоголевка, Горналь и хуторе Олешня, где бои вели подразделения группировки войск «Север».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли танк, БМП, четыре боевых бронированных машины, восемь минометов и более 240 бойцов. С момента вторжения в Курскую область противник лишился свыше 69 120 военнослужащих, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее командир батальона отдельной десантно-штурмовой бригады «Ветераны» с позывным Морпех рассказал, что операция Вооруженных сил России по освобождению Суджи в Курской области «Поток» была резервным планом по освобождению города.