Операция России по освобождению Суджи пошла по резервному плану

ТАСС: Операция по освобождению курской Суджи пошла по резервному плану

Операция Вооруженных сил (ВС) России по освобождению Суджи в Курской области «Поток» была резервным планом по освобождению города. Об этом рассказал командир батальона отдельной десантно-штурмовой бригады «Ветераны» с позывным Морпех, его цитирует ТАСС.

«Уже зная ошибки, которые были до этого, у нас всегда есть наготове план Б. К примеру, если мы видим, что выполнение задачи идет хорошо, либо где-то есть слабина у противника, у нас есть тот самый резервный план, который мы в этом случае применяем», — сказал военнослужащий.

По его словам, когда командование поняло, что может осилить больше, оно ввело дополнительные резервы и согласовало это, после чего в ходе операции «Поток» по трубам были введены войска в саму Суджу. Основной целью операции в городе военнослужащий назвал выравнивание линии обороны по железной дороге промышленной зоны близ города.

Ранее военный эксперт Валерий Ширяев объяснил провал разведки Вооруженных сил Украины при заходе штурмовиков в окрестности Суджи по трубе. По его мнению, украинские разведывательные дроны летали, в том числе, и в районе трубы, однако не заметили российских бойцов, так как штурмовики заходили в полукилометре с другой стороны. Операция, по его мнению, полностью удалась.

В боях за Суджу российские военные организовали операцию по скрытому заходу в тыл украинским войскам по трубе, которую ранее использовали для прокачки газа в Европу. Она получила название «Поток», ее участников представят к наградам.