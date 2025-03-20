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16:23, 20 марта 2025Россия

Объяснен провал разведки ВСУ при заходе штурмовиков в окрестности Суджи по трубе

Военэксперт Ширяев рассказал о провале разведки ВСУ при операции «Поток»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Добровольческий корпус / РИА Новости

Во время подготовки операции «Поток» около Суджи разведывательные дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) летали в том числе и над газовой трубой, однако не заметили российских войск. Провал украинской разведки объяснил военный эксперт Валерий Ширяев в интервью Алексею Пивоварову (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

«Командиры, которые планировали, заложились на единственный фактор — тотальная секретность. 500 метров прокопали вход под землей (...). Только, чтоб к трубе подойти», — рассказал он.

Военэксперт пояснил, что украинские разведывательные дроны летали, в том числе, и в районе трубы, однако не заметили российских бойцов, так как штурмовики заходили в полукилометре с другой стороны.

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«Все разговоры не только украинских, но и западных журналистов, что об этом давно знали и встречали их (российских штурмовиков — прим. "Ленты.ру"), обстреляли их кассетными боеприпасами (...) Это все не стоит выеденного яйца. Была секретность соблюдена и операция действительно удалась полностью», — добавил Ширяев.

13 марта Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Наибольшую известность в ходе боев за Суджу получила операция по скрытому заходу в тыл украинским войскам по трубе, которую ранее использовали для прокачки газа в Европу. Операция, получившая название «Поток», была признана успешной и, по заявлению командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, войдет в учебники истории.

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