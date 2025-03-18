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03:49, 18 марта 2025Россия

Участников операции «Поток» представят к наградам

Песков рассказал о награждении участников операции «Поток»
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Global Look Press

Участников операции «Поток» в Курской области представят к государственным наградам. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

По словам Пескова, в скором времени ожидаются соответствующие представления со стороны Минобороны России. Когда они поступят, на них отреагирует российский лидер Владимир Путин.

«Вы знаете, что президент очень оперативно на такие представления реагирует», — добавил представитель Кремля.

Ранее в Добровольческом штурмовом корпусе сообщили «Ленте.ру», что более 800 российских военнослужащих и добровольцев вошли в Суджу, пробравшись в город через пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Противник не ожидал атаки с этого направления. В результате удалось полностью освободить промзону в городе и завязать бои в частном секторе.

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